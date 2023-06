Jodoigne : la Jo’Donnerie de l’Églantine s’agrandit

À la Saint-Nicolas 2022, les bénévoles rassemblèrent dans une pièce du premier étage des jouets à l’intention des petits et moins petits enfants. "La solidarité a encore grandi entre-temps, puisqu’à présent nous occupons également une pièce au second, les demandes et les dons ne cessant d’affluer."

L’accent est mis sur la solidarité et, surtout, la convivialité. "Nous tentons de dédramatiser les situations pour venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Pouvoir bénéficier de vêtements, de petit électroménager, d’ustensiles de cuisines, d’outillage pour le jardin ou encore de jouets, le tout en bon état de fonctionnement, voilà qui peut faire plaisir à nombre de familles."

Catherine Brix, de Glimes, et Alexandra Corthauts, d’Hélécine, viennent régulièrement aider Rose-Marie. "Un tri est nécessaire, expliquent les deux femmes. Nous venons à l’Églantine deux ou trois jours par mois. Pas question de mettre en rayon des vêtements troués ou tachés sans rémission. Le gros du boulot, c’est de répartir les vêtements par âges ou par tailles, un peu comme dans un magasin. Seule la pièce du rez doit rester polyvalente, c’est le seul endroit pour remettre en caisse et stocker. On y a mis la déco et la vaisselle. Le bon agencement est une nécessité, car chaque dimanche une centaine de personnes passent le pas de la porte, tant pour des raisons financières qu’écologiques, dans une logique d’économie circulaire."

Jo’Donnerie, Grand-Place, 18, à Jodoigne. Ouvert le premier dimanche de chaque mois, de 13h à 16 h. Pour tout renseignement: 0498 59 12 92.