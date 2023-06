Jodoigne : des biscuits et des requêtes pour l’opération du Gracq "Clap au vélo"

À Jodoigne, la section locale du Gracq (Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens) s’est mobilisée à hauteur du RAVeL, le long de la rue de Septembre, pour distribuer, de 7 h 30 à 9 h, des cookies – principalement aux étudiants de l’athénée et de l’institut Saint-Albert. Bilan de l’opération: 32 passages de cyclistes. Étienne vander Linden, du Gracq: "C’est un peu moins que les autres années, mais emprunter le tronçon qui sépare la rue de Septembre et la chaussée de Tirlemont était compliqué aujourd’hui".

Une trentaine de cyclistes à Saint-Albert

Les étudiants n’ont pu s’attarder que 2 ou 3 minutes pour déguster leur cookie. Loïc et son copain Romain, 17 ans, viennent tous deux de Piétrain pour se rendre à l’institut Saint-Albert. "Cinq ou six kilomètres, ce n’est pas la fin du monde, dit Loïc. Nous avons un copain qui vient de Ramillies et doit, lui, se lever beaucoup plus tôt pour se rendre à l’école. Globalement, à Saint-Albert, le deux-roues est assez populaire. Nous sommes une trentaine à nous déplacer à vélo matin et soir."

L’action "Clap au vélo" vise aussi à mettre un coup de projecteur sur un moyen de déplacement qui répond à différents enjeux majeurs, que ce soit la congestion automobile, la qualité de l’air ou l’environnement. Et, au Gracq Jodoigne, on souhaite aussi sensibiliser les autorités locales. Olivier Castille, membre du Gracq depuis quatre ans: "Nous nous réjouissons certes de la nouvelle piste cyclable qui va de Lathuy à Jodoigne, mais il reste des points noirs en ville. Je pense par exemple au tronçon qui sépare le RAVeL de la Voie romaine, où les cyclistes doivent se croiser sur une portion trop étroite."

"J’ai parfois l’envie d’empoigner un pinceau et un pot de peinture..."

Étienne vander Linden renchérit: "Comme j’habite Dongelberg, je me bats sur deux fronts. Le premier, c’est la rue du Piroy, que nous voudrions voir en SUL (sens unique limité) pour cyclistes. Le second, c’est la sortie du parc à conteneurs, où il serait bon que les usagers de la route sachent qu’une piste cyclable passe le long de la N222. Même les traces de peinture au sol ont disparu. J’ai parfois l’envie d’empoigner un pinceau et un pot de peinture blanche pour remédier à ça…"