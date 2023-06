Jodoigne : 450 000 euros pour agrandir l’école de Piétrain

Ludivine Demeester-Henrioulle, échevine de l’Enseignement: "Une classe supplémentaire est prévue dans un premier temps, et à terme un préau. Le budget est inscrit à l’exercice 2023. La demande de permis a été introduite et nous attendons le retour de la tutelle pour le mois de juillet. Nous avons donc, lors du conseil, procédé à la désignation d’un auteur de projet, surveillant et coordinateur de sécurité. Au vu de la population scolaire en constante évolution dans cette implantation et au vu de la possibilité de créer cette extension, c’est un dossier qui a toute son importance".

Ludivine Demeester-Henrioulle souligne que "différentes implantations ont déjà bénéficié de travaux de rénovation, de sécurisation ou d’embellissement ces dernières années et nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Dans un futur plus ou moins proche, on aura l’extension de l’école communale de Mélin ainsi que l’achat d’un terrain pour agrandir l’espace détente des enfants sans oublier la possibilité de créer un parking qui permettra de résoudre les problèmes de mobilité".

Ajoutons que les autorités communales ont déjà procédé par ailleurs à la rénovation de toutes les cours de récréation des écoles.