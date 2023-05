Leah et cent jeunes artistes ont exposé à Jodoigne

L’adolescente rougit quand on parle d’elle, mais la première émotion passée, elle esquisse avec brio son enthousiasme pour les arts plastiques. "J’ai débuté ici il y a huit ans, confie Leah. Dès le début, c’était motivant, car cela permettait d’avoir à disposition le matériel de peinture. À la maison, je devais me contenter de dessiner. Pour l’expo de juin, j’ai choisi quatre créations, dont une orchidée en relief et un duo, Lucy et David, personnages d’une série animée."