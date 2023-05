Le tronçon Lathuy-Jodoigne inauguré

La liaison pour cyclistes et piétons, entre Jodoigne et Lathuy, a été inaugurée ce vendredi 26 mai par les autorités locales. Dans son discours, le bourgmestre Jean-Luc Meurice a précisé qu’une partie du chemin est limitée aux piétons et aux cyclistes au moyen de bornes fixes, l’autre partie permettant aux véhicules motorisés d’avoir accès aux parcelles agricoles. Les aménagements réalisés entre août 2022 et février 2023, sur le chemin N°23 qui débute au bout de la rue de Francourt, ont été subventionnés par la Région wallonne dans le cadre du programme "Mobilité active". La Ville a bénéficié d’un subside de 112 500 € pour des travaux d’un montant total de 152 000 €. Bon à savoir: les mobylettes et les quads ne sont pas autorisés sur le nouveau tronçon. En revanche, le speed pedelec (vélo électrique, représenté par un P sur les panneaux de signalisation) est autorisé.