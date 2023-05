La Goberblanche, une bière pour soutenir la Capella

Luc Reyns, président de la confrérie l’an dernier: "Nous sommes allés, en petit comité, à la brasserie de Jandrain-Jandrenouille, qui est réputée pour la qualité et l’originalité de ses brassins. Il y a eu diverses séances de dégustation tout au long du printemps, en présence du brasseur Alexandre Dumont, avant d’en arriver à cette belle bouteille dont le contenu à la fois fruité et acidulé nous convient parfaitement."

Restait à faire connaître la Goberblanche au grand public. Eddy Kamoen, actuel président de la confrérie: "Nous avons dû passer par une opération de marketing, notamment pour déterminer le prix de la bouteille dans les brasseries et autres points de vente. À ce jour, sans pouvoir être très précis, son prix tournera autour des 5€."

Fondée en 1976, la confrérie peut se targuer d’avoir parrainé financièrement nombre d’initiatives culturelles. "Les plus spectaculaires, renchérit Eddy Kamoen, sont la sculpture de Claude Rahir dans le parc du château Pastur, la restauration de l’orgue de Lathuy ou encore l’aide apportée à l’atelier de céramiques de Saint-Remy-Geest. La galerie d’art K1L, de Jodoigne, et l’espace d’art Le Neuf, à Orp-Jauche, ont également été soutenus. Il était donc tout naturel pour nous de donner un coup de pouce au futur centre d’interprétation de la Pierre de Gobertange. Nous apporterons une aide financière à la publication ou à la traduction de diverses brochures."

La Goberblanche a pu être dégustée une première fois le 18 mai sur le marché de l’Ascension. "Une expérience enrichissante, confie le président. Nous avons pu repositionner la confrérie, qui avait été absente du marché durant dix ans, et faire apprécier notre bière qui titre 6,5% d’alcool. Il y a même un ancien dégustateur qui est venu me féliciter en me disant que l’équilibre de la Goberblanche est remarquable.

Infos: kamoen.eddy@gmail.com