Jodoigne : on ne roule pas n’importe comment aux abords des écoles

Jodoigne a mené, tout au long de la semaine dernière, une action de sensibilisation à la sécurité routière aux abords de ses écoles communales. L’échevine de l’Enseignement, Ludivine Henrioulle Demeester, y a elle-même participé. "Respect et patience sont les maîtres mots pour assurer la sécurité des enfants et autres usagers aux abords des établissements scolaires, indique-t-elle. En ma qualité d’échevine de l’Enseignement, j’ai tenu à être présente pour répondre aux questions des parents. Une maman se demandait pourquoi les véhicules ne se garent pas près de l’église et ne marchent pas 2 minutes pour arriver à l’école. Une suggestion qui a tout son sens…"