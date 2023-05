Jodoigne : une rénovation à vocation sociale pour la Porte ouverte

Le bâtiment tout entier (les numéros 52, 54 et 56 de la rue Saint-Médard) bénéficie d’un bail emphytéotique de 99 ans au profit du diocèse de Malines-Bruxelles. Sa rénovation a été à la fois subsidiée par le diocèse et la Région wallonne. Sa vocation a toujours été d’accueillir des activités spécifiques. Anne Warnier: "La salle du rez-de-chaussée, au numéro 52, demeure ouverte à “La Papote de Jodoigne”, une association informelle qui continue de s’y réunir les premiers et troisièmes samedis du mois. Elle ouvre aussi ses portes aux réunions des Alcooliques Anonymes ainsi qu’à l’ASBL L’Hirondelle, de Perwez, qui est un service social spécialisé dans les droits des étrangers. Toutefois, à cause des inconvénients du chantier, et notamment le bruit, l’Hirondelle a temporairement déménagé ailleurs."

Dès que les travaux d’aménagements seront terminés, ORES pourra effectuer les raccordements électriques. La façade, elle, méritera aussi un coup de peinture. Le père Simon-Pierre, doyen de la paroisse de Saint-Médard depuis 2020, ne cache pas sa satisfaction: "C’est vrai que la Porte ouverte était dans un triste état et qu’elle renaît petit à petit. Nous avons été bien aidés et, comme nous arrivons au bout du chantier, je remercie ceux qui ont agi afin que notre maison paroissiale ne perde pas sa vocation première. L’Agence immobilière sociale du Brabant wallon pourra bientôt entrer en action pour gérer l’appartement et s’occuper de sa location".