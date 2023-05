Jodoigne : neuf jours de skate, dès ce lundi, à la Fabrique

La Jodoigne Skate-Week est une première et durera neuf jours. Elle ne se déroulera pas, comme on aurait pu le penser, au skatepark de la chaussée de Tirlemont, à côté des terrains de football de la Cabouse, mais à l’arrière de la Fabrique, chaussée de Charleroi. Une Fabrique qui ne dispose pas d’une piste de skate. C’était sans compter sur l’esprit d’entreprendre et de solidarité de quelques jeunes de la région. L’initiative en revient à Lloyd Reygaerdts, lequel avait inauguré en février dernier, avec ses copains Antoine de Barquin et Lionel Van Cauwelaert, l’espace d’accueil de la Brasserie des Tours. "Désormais on vient chez nous pour jouer à la pétanque ou à des jeux de société. Alors, pourquoi ne pas profiter de l’espace qui se trouve derrière la brasserie pour s’amuser durant neuf jours sur une minirampe de skate ?" dit Lloyd.