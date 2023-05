Jodoigne : un quiz musical, ce 13 mai, pour booster la vie

Catherine Genicot est hyper contente de l’intérêt que le quiz suscite, à Jodoigne mais aussi ailleurs: "Au départ, je craignais un peu le manque d’affluence, car les gens sont fort sollicités par des organismes caritatifs. Nous n’avions la semaine dernière que 4 équipes inscrites. Et puis, tout à coup, en une journée, nous pouvons en compter 15 ou 16, de 2 à 10 personnes chacune. Nous pensons finalement réunir entre 100 et 150 personnes, car les inscriptions ne sont pas clôturées. En plus, si une personne se présente seule, elle pourra se joindre à l’équipe de son choix. L’engouement est tel que nous pourrons offrir trois prix aux équipes gagnantes: un abonnement à une salle de gym, un lunch dans un resto et une visite gratuite dans un salon d’esthétique."

Isabelle Joiret conclut: "Chacune d’entre nous a ses activités familiales, professionnelles ou scolaires, mais nous restons en contact permanent l’une avec l’autre, car le grand jour approche. Nous sommes toutes extrêmement motivées en sachant que l’intégralité des bénéfices de la soirée ira à la Fondation contre le cancer."

Samedi 13 mai, dès 19 h, salle des Rendanges, boulevard des Rendanges. Blind test à 21h (sans obligation). Petite restauration de 19h à 20 h 30. Participation: 5 €. Pour plus d’infos: rplv-rosi@hotmail.com