Jodoigne : des jeux au bénéfice de la cohésion sociale

Ils étaient une soixantaine, aux Rendanges, à y avoir répondu. Autour de la plus grande table, cinq dames et trois enfants, devant un jeu de Skypo. "C’est hyper facile et amusant, le Skypo, s’enthousiasme Capucine, 7 ans. En fait, pour gagner, il faut avoir le moins de points possible quand on retourne les cartes. Pas besoin d’expliquer, tout le monde comprend tout de suite."

Clémence, 10 ans, raconte comment elle s’est retrouvée aux Rendanges: "Papy Fernand fait partie du CCCA. C’est lui qui sert ici les boissons et la tarte. Il m’avait dit qu’un après-midi de sa semaine était consacré aux jeux de société. Alors, j’en ai profité, car j’adore ça."

Gaspard, 10 ans, est du genre sportif, il vient même de remporter un tournoi de tennis. De caractère, il est plutôt taiseux, mais très observateur: "Les jeux, ça permet aux gens de s’amuser. Quand je regarde autour de moi, je ne vois que des sourires. Tout le mon de se sent bien."

Liliane, l’aînée du groupe, est née en 1937. Elle couve les enfants du regard et philosophe: "Les jeunes ont plus de chance que nous, car j’ai connu la guerre et bien des peurs…" À côté d’elle, Irma nuance: "Notre époque, ici en Belgique, est plutôt calme, mais quand je vois à la télé ce qui se passe en Ukraine, ces bombardements, ces drames, ces pauvres gens qui n’ont plus rien, je me demande ce que l’avenir nous réserve. Alors, profitons du moment présent, et de cet après-midi avec les enfants. On n’en retire que du positif."