Brabant wallon Est : les cyclistes "oubliés" dans la mise en place de la signalisation des chantiers

Cycliste au quotidien, le Perwézien Jacques Luyckx a noté un (réel) problème lorsqu’il circule avec son vélo, et qu’il fait face à des chantiers sur les voies destinées aux deux-roues: l’absence d’un SUL (sens unique limité) temporaire sur les itinéraires intégrés au RAVeL 147, au réseau points-nœuds du Brabant wallon ou encore à l’EuroVelo 5. Pour rappel, EuroVelo est un réseau d’itinéraires cyclables qui compte 19 tracés dont cet EuroVelo 5 (appelé aussi Via Romea) qui part d’Angleterre pour rejoindre Rome et qui, en Brabant wallon, traverse les territoires de La Hulpe, Wavre, Chaumont-Gistoux, Walhain et Perwez.