Jodoigne : le Salon du printemps n’a pas déçu

Les prévisions météo n’étaient pas spécialement encourageantes même si au final, cela n’a pas été la catastrophe annoncée. Mieux, même, les températures du week-end étaient clémentes. À l’Espace Tello, on a toutefois eu moins de monde qu’en 2022 avec 357 entrées comptabilisées au lieu des 600 l’an dernier. Pas de quoi décevoir Isabelle Rowet, l’organisatrice de l’Espace Tello, qui se félicite de la réussite de l’événement 2023 : "Des mesures ont été prises pour garantir la tenue des activités extérieures. On a eu une assistance active et comme l’hiver dernier, on a constaté que de nombreux visiteurs viennent de communes voisines néerlandophones. J’ai pu compter sur une aide précieuse de ma famille pour organiser l’événement et malgré l’affluence moindre, le bilan est positif et je peux d’ailleurs d’ores et déjà annoncer que nous remettrons cela l’an prochain avec une troisième édition du Salon du printemps."