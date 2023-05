Jodoigne : à quand une réduction drastique de la vitesse sur la N29 ?

Ces diverses mises en garde ont-elles eu des conséquences ?

"En mars dernier, la Ville de Jodoigne a pris connaissance d’un certain nombre de mesures prévues par la Région wallonne, qui tendaient à uniformiser la vitesse sur divers grands axes. L’une d’elles était de passer à 90 km/h sur la chaussée de Charleroi (N29) à hauteur de la rue du Blanc Poil, et ce jusqu’à la rue du Cimetière, à Incourt", précise Bénédicte Maréchal, conseillère en mobilité à la Ville de Jodoigne.

Vous avez bien lu: il s’agissait d’augmenter la vitesse, au lieu de la réduire.

La Ville de Jodoigne a donc réitéré auprès du Service Public de Wallonie sa volonté de limiter plus drastiquement la vitesse à cet endroit, pour passer de 90 à 70 km/h, ainsi que de prolonger la zone 30, en direction de Jodoigne, depuis l’institut Saint-Albert jusqu’au carrefour du Cheval Blanc.

Faudra-t-il un accident grave ?

"C’est aberrant d’en arriver là, commente Joachim Higny, 40 ans, qui est domicilié à la rue du Blanc Poil. On n’a pas l’impression d’être entendu. Faudra-t-il un accident grave pour qu’on se décide à bouger ? Pas plus tard qu’hier, en sortant de ma rue, j’ai failli être accroché par un automobiliste qui circulait sur la N29. Il roulait beaucoup trop vite et, franchement, malgré mes précautions, je ne l’avais pas vu arriver. 70 km/h, ce n’est pas assez drastique à cet endroit."

Et d’insister sur un autre souci: la traversée par les piétons de la chaussée de Charleroi, à Jodoigne-Souveraine. "Mes deux enfants, qui ont de 13 et 16 ans, poursuit-il, prennent le bus à proximité du carrefour, et doivent traverser la N29 à un endroit dépourvu de passage pour piétons. Certes il y a des progrès dans le domaine de la sécurité: un éclairage public a été installé, ainsi qu’un panneau Radar supplémentaire, mais ces seules mesures ne suffisent pas. Le problème majeur reste encore et toujours la vitesse."