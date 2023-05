Hannut: Tipijama, pour des soirées pyjama extra

On connaissait la Hannutoise Valériane Gréban comme candidate belge à l’émission télé Le Meilleur Pâtissier, saison 7. Certains la connaissent aussi, à Jodoigne, comme institutrice. Avec Tipijama, voilà une nouvelle casquette pour celle qui ne manque pas d’idées. Cette fois, c’est en duo, avec une amie, Maryse Collignon, qu’elle lance ce nouveau projet. «Tipijama est né de notre passion pour les enfants et de notre désir de leur offrir un moment de rêve inoubliable en leur faisant découvrir des univers qui les raviront, explique Valériane Gréban. J’ai décidé d’arrêter mon métier d’institutrice et je voulais, en plus de mes activités dans la pâtisserie, faire autre chose. Avec Maryse, logopède, le monde de l’enfance, on adore et donc nous voulons faire rêver les enfants…»