Jodoigne : Salon de printemps, ce week-end, à l’Espace Tello

"On retrouvera aussi nos artisans les plus fidèles mais il y aura aussi de nouvelles têtes qui, je le promets, proposeront de l’inédit, détaille l’organisatrice. Un bar spécial gin tenu par notre Johan national et notre traditionnel bar à champagne seront aussi de la partie. Le Trolleybus sera aussi dès nôtres avec des hamburgers surprises sans oublier le parcours de trottinettes de Lucie Verhulst."

Une nouvelle fois, c’est à L’Espace Tello, rue des Prés, 4, à Saint-Jean-Geest, que ce rendez-vous est proposé ces 6 et 7 mai, samedi de 11h à 21 h, dimanche de 11h à 18 h.

"On mise beaucoup sur l’espace extérieur dédié aux enfants et à leurs parents. Forcément, on croise les doigts pour la météo, on a besoin du facteur soleil…. De nombreux ateliers sont prévus pour les enfants, au prix symbolique de 1 € par atelier. Les fonds récoltés iront au Relais pour la Vie Jodoigne qui aura lieu fin juin."

En ce qui concerne le salon proprement dit, 20 exposants seront présents, avec de la décoration, des bougies, des bijoux. "Un mélange d’artisans et de bien-être… Cette année, le Salon du printemps aura un léger goût de détente avec la possibilité de massages crâniens, du dos ou des jambes… dans un petit coin cocooning qui vaut le détour."