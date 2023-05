Jodoigne et Rixensart : Tipijama, pour des soirées pyjamas extra

"Tipijama est né de notre passion pour les enfants et de notre désir de leur offrir un moment de rêve inoubliable en leur faisant découvrir des univers qui les raviront, explique Valériane Gréban. J’ai décidé d’arrêter mon métier d’institutrice et je voulais, en plus de mes activités dans la pâtisserie, faire autre chose. Avec Maryse, logopède, le monde de l’enfance, on adore et donc nous voulons faire rêver les enfants…"

Tipijama est un projet sur lequel les deux amies bossent depuis longtemps. Désormais, le moment de se lancer est arrivé. Valériane s’occupera de toute la région de Jodoigne, donc l’est du Brabant wallon mais aussi Hannut. Maryse couvrira la zone plus centrale du Brabant wallon, autour de Rixensart.

Jungle safari, bohème, monde fantastique

Tipijama entend offrir aux petites têtes blondes des soirées pyjamas inoubliables. "Nous proposons trois thèmes: jungle safari, bohème, et monde fantastique. L’idée est de louer un tipi de 2 m2, équipé de tout un couchage sur mesure, du matelas confortable (160 x 70 cm) à la couette en passant par l’oreiller et le drap. Les enfants ont là tout ce qu’il faut pour dormir. N’oublions pas la déco: lampes lumineuses, bracelets… en fonction du thème choisi. Tout est fait pour qu’ils passent une nuit magique ! Les invités n’ont plus qu’à apporter leur pyjama…"

Valériane Gréban et Maryse Collignon croient en ce concept qui est très développé en France: "En Belgique, cela débute mais c’est encore assez limité. De notre côté, on se démarque en proposant soit de livrer le matériel, soit de laisser les clients venir le chercher".

À qui s’adresse Tipijama ? "C’est envisageable dès la 3e maternelle, et je dirais qu’il n’y a pas d’âge limite. Jill Vandermeulen, l’influenceuse orpoise, a tenté l’expérience avec sa fille de 14 ans avec succès. La seule limite est en fait la taille du matelas. Qui plus est, nous proposons des box animation et celle appelée “Bohème” est faite pour les adolescents. Mais notre public idéal, je pense, ce sont les élèves de primaire."

https ://www.tipijama.be/