Relance de la Bourse aux fleurs et plantes à Jodoigne

Le Cercle royal horticole et coins de terre sort de l’ornière. "Nous avons connu, après le Covid-19, une année compliquée, résume Michel Gaspart, le vice-président du Cercle. Nous allons profiter du printemps pour relancer notre Bourse aux fleurs et aux plantes, et lancer un appel aux bénévoles. Certes, je suis bien entouré par Yvette Looze et Philippe Bausier, mais, en ce qui me concerne, porter trop de casquettes est néfaste. Comme le président Henri (Theys) n’était plus disponible ces derniers temps, j’ai également repris le secrétariat à ma charge."