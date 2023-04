Transparence ou semi-transparence au conseil communal de Jodoigne ?

Écolo Jodoigne salue "cette belle avancée démocratique" non sans pointer deux bémols. "Tout d’abord, pour certains points, le citoyen n’a pas accès à l’objet même de la discussion. Il peut simplement constater la décision requise. Prenons des exemples concrets en lien avec le dernier conseil. Premier point à l’ordre du jour: on propose d’accepter les fiches projets du GAL Culturalité sans que les citoyens puissent voir ces fiches projets. Plus loin, au point 14, on propose d’approuver une charte pour le Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC), et à nouveau le citoyen n’a pas accès à cette charte en question."

Écolo s’est donc adressé à la majorité pendant la séance, pour évoquer cette "semi-transparence". La majorité "nous a répondu que ces détails seront à la disposition des citoyens quand ils auront été approuvés par le conseil… Dommage, nous ratons là une belle opportunité pour le citoyen de faire valoir son avis avant décision. Ce n’est pas le sens du souhait de transparence du nouvel article du Code de la démocratie locale".

Autre regret d’Écolo: "Le type de langage utilisé dans les documents officiels, parfois trop formel ou procédurier, ce qui peut représenter un frein quant à la motivation de participation ou la compréhension des points de discussion par un plus grand nombre de citoyens. Prenons en exemple les bonnes pratiques de nos voisins de Hannut qui utilisent un langage simple et concis lorsqu’il s’agit de présenter les poi nts à l’ordre du jour du conseil communal", termine Judith Verhoeven.