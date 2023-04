Le meilleur de la Thaïlande en festival à Jodoigne, le 6 mai

Reginald Leroi, président de JVCR: "Nos contacts avec l’ambassade de Thaïlande sont excellents, au point que le nom de notre festival, Sawadee (Bienvenue) nous a été en partie soufflé par l’ambassade. La 1re édition, organisée en collaboration avec la Ville de Jodoigne et l’ambassade de Thaïlande, avait suscité l’enthousiasme. Plus de 2 000 personnes avaient goûté au pad thaï, le plat national, et à ses dérivés au poulet caramélisé ou et au curry rouge, pour ne citer que deux des plats qui étaient alors proposés."

Ajoutons immédiatement que le "Festival Sawadee Thailand in Jodoigne" ne se limitera pas à la dégustation de la cuisine thaïe. "La Thaïlande est un pays extraordinaire. Sa nature, sa culture, son histoire, son hébergement et, surtout, ses habitants, sont uniques. Nous voudrions faire de cette journée un grand cru de convivialité et de bonne amitié en proposant ce que l’Asie peut offrir de mieux."

Vingt stands et des démonstrations sur podium accueilleront les visiteurs. "Le groupe de danses traditionnelles Lanna Thaï Event, sur de la musique exotique, viendra soutenir l’ambiance. Les visiteurs pourront aussi t assister à des séances de thaï-boxing, l’un des sports rois au pays du sourire éternel. Des séances de massage ou encore de bricolage seront également au programme."

L’inauguration du festival sera rehaussée à 11h par la présence d’une délégation de l’ambassade de Thaïlande, à laquelle les autorités communales se joindront. "L’apéritif traditionnel sera offert par notre association, termine Reginald Leroi. Et puisque nous avons la chance d’avoir un restaurant thaï en ville (Les Herbes Thaïes), nous avons demandé à Hélène et David, les tenanciers, de nous le concocter."

Festival Sawasdee Thailand in Jodoigne, le samedi 6 mai, de 11h à 22 h, place Lodewijckx. Entrée gratuite.