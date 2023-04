Jodoigne : l’école communale de l’Ardoisière toute fière de ses jeux

Le plus important, nous l’avons découvert dans les sourires des enfants qui profitaient des nouveautés de l’espace récréatif, à l’arrière de l’école: un parcours d’équilibre, des jeux sur ressorts, des paniers de basket-ball, une table de ping-pong, des bancs de jeux et un banc… de l’amitié.

Souki Bogaert, directrice de l’Ardoisière: "Ce fut, dès l’entame de l’année scolaire, quand les jeux ont été installés, un enchantement chez les enfants. Ils ont chacun(e) leurs préférences, mais ces jeux profitent à tous, des petits aux plus grands. Nous attachons aussi beaucoup d’importance au banc de l’amitié pour résoudre les conflits entre enfants".

Louis, 9 ans, écolier de 3e année: "C e que je préfère, ce sont les barres en fer pour faire de la gym ou des acrobaties. Le parcours d’équilibre me plaît aussi, mais il devient plus facile quand on est passé dessus plusieurs fois. Le banc de l’amitié nous sert vraiment, par exemple quand on a été puni, ou alors quand on est en colère ou en dispute avec un autre élève. On peut alors s’expliquer calmement".

Hugo, 6 ans, a un faible pour le mobilier urbain qui resplendit de ses couleurs vives sous le soleil matinal: "D’abord, c’est beau. Cela ressemble à un arc-en-ciel. Et puis, quand il pleut, on voit mieux les gouttes que sur un banc qui n’est pas peint. Elles forment alors des billes ou des petites bulles sur la peinture…"

Laurie Muret, institutrice en 3e année, prend une minute entre les spectacles de danse de la fancy-fair pour nous dire que les paniers de basket-ball sont très appréciés des garçons: "Ces jeux, dit-elle, dans leur ensemble, ont donné un nouvel élan aux récréations. Les enfants adorent. C’est tout bénéfice pour leur décontraction entre les leçons".