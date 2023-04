Jodoigne: la crèche Espace enfance en travaux

La crèche Espace enfance , qui peut accueillir jusqu’à vingt et un petits (temps plein) à la place Marché-aux-Chevaux, est en travaux pour plusieurs semaines. "Les ouvriers communaux aménagent pour l’instant les extérieurs, précise Bénédicte Delmez, échevine de l’accueil à la petite enfance, à savoir le jardin et l’espace jeux. L’entrée, dès la barrière franchie, sera plus accessible aux poussettes grâce à la pose de klinkers."