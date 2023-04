Jodoigne : douze mois de prison pour avoir mis un piéton en danger

Le 24 octobre 2022, une patrouille de police qui circule dans les rues de Jodoigne repère une Skoda noire et repère surtout son conducteur. Ce jeune homme, qui est né en 2001 et habite la cité de la Gadale, est déjà bien connu des agents de la police locale, qui savent notamment qu’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire. Cela mérite un petit contrôle mais le suspect, sachant qu’il n’est pas du tout en règle, ne l’entend pas de cette oreille. Se rendant compte que les policiers veulent l’intercepter, il appuie sur le champignon et pour leur échapper, franchit deux feux qui sont au rouge. Roulant à vive allure dans les rues de Jodoigne, il force aussi un passant, qui s’est engagé sur un passage pour piétons, à sauter sur le trottoir pour ne pas être percuté.