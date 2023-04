Jodoigne : les rhétoriciens de Saint-Albert présentent "Catharsis" ce samedi 22 avril

À Saint-Albert, on est plus dans le concret de la réconciliation et de la libération des esprits. Jeanne-Marie Hausman: "Le propos de la pièce ? Une troupe de théâtre amateur se retrouve dix ans après leur dernière répétition. L’un des leurs a décidé de créer enfin la pièce qui n’avait jamais vu le jour à l’époque. Mais ces retrouvailles se font difficilement. Il n’est pas toujours facile d’affronter le passé…"

Car, en dix ans, on change. On est autre. On se voudrait tel ou telle. Mais quand le passé s’en mêle, cela devient compliqué… Beau thème que celui-là, que l’on ne déflorera pas davantage, sauf pour dire que Jeanne-Marie Hausman a créé ses personnages à partir d’impros avec ses élèves. Mais ces élèves, justement, ressemblent-ils à ce qu’ils vont montrer sur scène ? "Pas du tout, sourit Annaëlle Senterre, 17 ans, qui interprète le rôle de Julie. Elle, c’est une fille parfaite ; moi, je me cherche encore, même si dans la vie, je sais où je vais. J’aimerais beaucoup entamer des études de psychologie à l’UCL." Arthur Jördens, 17 ans, sera Yves sur les planches, un gars lunaire, introverti, qui se balade avec des lunettes surmontées de petits palmiers: "Je l’avoue, Yves me ressemble un peu".

Quoi qu’il en soit, ici la grande machinerie invisible de l’art dramatique est déjà parfaitement huilée pour permettre aux fées de la catharsis et de la jeunesse d’être au rendez-vous.

Sous les yeux de la Joconde

Parallèlement à la pièce Catharsis, une exposition du travail des étudiants de Saint-Albert en arts d’expression sera proposée dans le grand réfectoire de l’école. Son sujet: la place de la femme du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Elle sera complétée par des projets d’élèves de 5e année, toutes options confondues. Les organisateurs sont les professeurs Sophie Vanderborght et Pierre Schmitz.

"Catharsis", de Jeanne-Marie Hausman, par les élèves de rhétorique, ce samedi 22 avril, à 20 h, à l’institut Saint-Albert. Entrée: 5 €. Infos: www.isaj.be