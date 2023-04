Jodoigne : un écrivain public est là pour aider les seniors à se familiariser avec le numérique

Très bien, mais qui sont les aînés qui font appel à ses services et à sa collègue Morgane Duclay ? "Souvent, sourit Pauline, ce sont des personnes de plus de 60 ans qui n’ont pas trouvé dans leur cercle familial ou parmi leurs proches une personne suffisamment patiente pour les aider. Conséquence: les aînés sont perdus. C’est d’autant plus frustrant qu’autour d’eux, leurs proches utilisent au moins un smartphone. Un jour, les seniors se disent: Maintenant, ça suffit, il faut que je reste dans la réalité du quotidien, et non dans l’isolement."

Pauline Wacquier est-elle également amenée à offrir son aide pour rédiger un document ou répondre à une lettre officielle ? "Cela arrive, mais ce n’est pas le but premier. Ici, l’objectif est que chacun ou chacune se débrouille avec le numérique, et notamment, par exemple, avec une application bancaire ou l’installation d’Itsme."

Dominique Evrard, coordinatrice du plan de cohésion sociale de Jodoigne: "L’accompagnement des seniors dans le numérique résulte d’un appel à projets qui a été mis en place l’an dernier. C’est dire que nos deux écrivains publics sont subsidiés par la Ville de Jodoigne et la Province du Brabant wallon. C’est, à mon avis, une nécessité, même si on parle moins de la fracture numérique pour le moment. Or, elle existe toujours. Nous nous attendions à une grosse demande, mais les seniors restent plutôt en retrait."

Les aînés jodoignois désireux de suivre la formation au numérique ont la possibilité de se rendre, individuellement, dans les bureaux du plan de cohésion sociale, place Marché aux Chevaux, 2. Les écrivains publics y sont présents quatre fois par mois, les premiers et troisièmes lundis et mardis du mois, de 14h à 16 h, mais la prise de rendez-vous est nécessaire. L’aide est gratuite.

Pour la prise de rendez-vous: 010 23 56 67. Infos complémentaires au plan de cohésion sociale, chez Dominique Evrard, au 0477 63 63 74.