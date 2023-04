À la Papeterie ABV, le bon vigneron a vendu ses derniers crayons

L’heure de la retraite a sonné et ce n’est pas un chapitre qui se termine mais bien un livre qui se referme pour ce commerce présent au début de la chaussée de Tirlemont depuis plus de 40 ans, "40 années de vie professionnelle qui sont maintenant derrière nous", dit Frédéric Peeters, dont le paternel, Guy, a vendu les premiers Bic et blocs de feuilles du magasin. "Papa travaillait comme grossiste en denrées alimentaires. Il livrait des produits d’alimentation dans les magasins du village. Lors de l’arrivée des grandes surfaces, son travail a perdu de son sens et il a transformé son activité professionnelle pour ouvrir la papeterie."

Mais pas question de changer le nom d’un commerce qui avait déjà ses habitués et si la dénomination "papeterie" s’est ajoutée, les initiales ABV sont restées. "ABV pour Au Bon Vigneron. Dans le temps, en tant que grossiste, on mettait du vin et de l’alcool en bouteille et on torréfiait le café ici."

Mais les odeurs d’encre et de papier ont vite pris le relais, pour le plus grand plaisir d’une clientèle qui va rester fidèle au fil des années. "Je crois que la qualité du service proposé était notre plus grande force. On a toujours essayé de répondre le plus vite possible aux demandes des clients, de les aider et les conseiller, toujours avec le sourire."

"Dans le temps, on dessinait sur une planche à dessin. Maintenant, cela se fait sur ordinateur"

Mais comme c’est le cas pour la plupart des commerces, la papeterie a dû s’adapter à l’évolution de la société. "La papeterie a connu ses années de gloire dans les années 80, 90, une période où tous les commerces étaient dans le bon. Puis les habitudes ont changé, il y a eu l’arrivée d’internet et de l’e-commerce qui ont donné un mauvais coup au métier. Il y a aussi eu des adaptations au niveau scolaire. Et puis, dans le temps, on dessinait sur une planche à dessin. Maintenant, cela se fait sur ordinateur."

Et comme s’il fallait en rajouter une couche, le Covid n’a rien arrangé. "Cela faisait sept ou huit ans que le chiffre d’affaires diminuait, puis le Covid a fait son œuvre avant que papa ne décède, il y a deux ans. C’était le bon moment de songer à refermer le livre."

Frédéric Peeters ne le cache pas: "Je ne pense pas que ce genre de commerce a encore beaucoup d’avenir. Notre spécialité, c’était la papeterie de pointe, on savait répondre à des demandes bien spécifiques des clients, mais tout ce qui est gros volume en matière de papeterie est maintenant proposé par les grandes surfaces, une concurrence qui a une autre philosophie. Mais malgré tout, je pense que pendant toutes ces années, on a essayé d’évoluer avec le temps et on ferme la boutique sans regrets."

Quatre générations

Quatre générations se seront succédé dans un bâtiment qui n’a pas changé au fil des années et dont on ne sait pas encore de quoi l’avenir sera fait. "Ma grand-mère et mes arrière-grands-parents maternels ont aussi travaillé ici, avant que l’on ne parle d’une papeterie. C’est une histoire familiale qui se termine. Et merci à tous nos clients pour leur confiance et leur fidélité."