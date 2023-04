Jodoigne : festival printanier pour trois fanfares amies à Dongelberg

Le comité de la Fanfare royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de Dongelberg va bousculer les traditions lors de son Festival de printemps. Ce samedi 22 avril sera en effet consacré à la convivialité grâce à des jeux de sociétés. Plus de cinquante jeux pour petits et grands seront à disposition, à la Maison de village, au 2 de la rue Felgaut. Suivra, à partir de 18 h, une burger party, puis une soirée années 80.