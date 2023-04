Jodoigne : les surfinias sont partis comme des petits pains

Il pleuvinait sur Jodoigne au lever du jour, ce dimanche. Chris, pépiniériste de Lille (Herentals), avouait avoir craint le pire pour le Festival Fleurs et Jardins: "Mais, petit à petit, les amateurs sont arrivés." Parmi ceux-ci, la famille Hasevoets, de Piétrain. Virginie demande à son aînée, Emma, 5 ans, de désigner ses surfinias préférés. Ce que la fillette fait avec plaisir. Il faut dire qu’à ce prix-là, quatre plantes pour 6 €, les Jodoignois ne reculent pas. "Notre jardin est peu avancé à cause de la météo, confie Virginie. Cette année, nous nous contenterons des balconnières." Catherine Duchesne et Hubert Allard sont du quartier Saint-Lambert: " C’est à deux pas et le temps pluvieux ne nous a pas dérangés, dit Catherine. À la maison, c’est moi la fan de jardins, mais là c’est Hubert qui va choisir les surfinias et les œillets".