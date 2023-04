Jodoigne inaugure une plaine de jeux au square Molembisoul

Exact. Du mobilier urbain a été installé sous forme de deux bancs publics qu’avoisinent deux poubelles. L’échevine Bénédicte Delmez, dans son discours d’inauguration, a d’ailleurs insisté sur le caractère convivial de l’endroit: "De tels espaces sont primordiaux pour créer une communauté forte. Ils permettent aux voisins de se rencontrer et de mieux se connaître, créant ainsi un sentiment de proximité et d’appartenance au quartier".

Et d’ajouter que l’aire comprend une cabane escalier, une cabane hôtel à insectes, un jeu ressort individuel et un autre jeu ressort à deux places, le tout pour un montant de 15 000 €, financés par la Ville. "Ces jeux s’adressent aux enfants de 2 à 8 ans, mais ici, c’est le caractère intergénérationnel de l’aire de jeux qu’il faut souligner, permettant aux enfants et aux adultes de se rencontrer."

Bientôt une petite plaine de jeux au square Sainte-Béatrice

Cette nouvelle plaine de jeux était du reste envisagée depuis la création, il y a deux ans, dans le parc de l’Europe, de l’aire de jeux à thème moyenâgeux. "Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin, a indiqué samedi le bourgmestre, Jean-Luc Meurice. Nous aurons à cœur de créer une petite plaine de jeux au square Sainte-Béatrice à la fin de cette année ou au début de l’an prochain. Et nous n’oublions pas le grand projet de l’Agora Space, sur le site de l’ancien hall Baudouin Ier. Ce projet se concrétise puisque le permis validé par le collège vient d’être envoyé au fonctionnaire délégué de la Région wallonne. Cet Agora Space sera doté de pistes de pétanque, d’un street workout et d’un bike park. Le skatepark, lui, se fera enrichi d’un bowl."