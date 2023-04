Quel enthousiasme, le 9 avril, autour du château Pastur ! La chasse aux œufs organisée par l’association Jodoigne, vos commerçants réunis, a lancé peu après 10h quelque 250 enfants sur les pelouses du château. Pour éviter les bousculades, les petits jusqu’à 4 ans avaient reçu la priorité. Et quand le portique d’entrée s’est enfin complètement ouvert, ce fut la course pour les plus grands – jusqu’à 12 ans.

Réginald Leroi, déguisé en lapin de Pâques pour l’occasion: "Hier, nous sommes passés à deux dans les commerces pour distribuer des œufs en chocolat, un prélude qui a réjoui les petits, au point que certains voulaient nous toucher pour savoir si nous étions bien réels. Aujourd’hui, pour le grand jour de la chasse, le comité de l’association a semé 200 kg d’œufs chocolatés et 500 kg œufs frais autour du château."

À noter que la Ville a offert 480 bons de 3 € aux enfants afin qu’ils bénéficient d’un tour de carrousel gratuit sur la kermesse de la Grand-Place.