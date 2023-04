Jodoigne: Pas de 3e bande mais des petits aménagements pour sécuriser le carrefour du Blanc Poil

Les autorités communales de Jodoigne ont également interpellé le ministre à plusieurs reprises sans réponse concrète. Les riverains du carrefour ont récemment adressé une lettre au ministre avec différentes solutions, dont l’ajout d’une troisième voie pour les conducteurs venant de Glimes, afin de pouvoir s’arrêter et s’assurer qu’aucune voiture n’est engagée dans la rue du Blanc Poil.

Le député Antoine a donc demandé au ministre pourquoi cette problématique n’avait pas été prise en compte et pourquoi la N25 avait été refaite sans régler ces problèmes de sécurité.

Le ministre Henry lui a répondu que les propositions d’aménagement avaient été transmises à la Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie.

Philippe Henry a toutefois fait remarquer au député que "les données d’accident indiquent qu’aucun accident avec dégât corporel n’a eu lieu durant la période 2016-2020. Par ailleurs, les données mobiles semblent indiquer que la limite de vitesse de 70 km/h n’est pas respectée, malgré la présence d’un radar fixe à proximité du carrefour".

Le ministre a également indiqué que l’ajout d’une voie, comme suggéré par les riverains, nécessiterait un réaménagement complet du carrefour et un budget conséquent. "L’ajout d’une bande de circulation en milieu de chaussée nécessiterait un réaménagement complet du carrefour, des emprises et un rapprochement des bandes de circulation des façades. Un tel aménagement devrait se réaliser au détriment des accotements piétons et des pistes cyclables, qui ne sont déjà pas très larges".

Plutôt que d’aménager le carrefour, il serait peut-être opportun de réorganiser la circulation pour interdire les manœuvres de "tourne à gauche" vers la rue Blanc Poil et de les reporter sur la rue Tombelle où la largeur disponible de la N29 a permis d’y aménager une zone de "tourne à gauche", suggère Philippe Henry tout en rappelant que "cet aménagement des voiries communales n’incombe pas à la Région wallonne".

Le carrefour du Blanc Poil devrait toutefois subir quelques petits changements pour en améliorer la sécurité, a expliqué Philippe Henry: "À court terme, la proposition d’installer un complément de signalisation de danger mettant en évidence la présence du carrefour et le risque d’arrêt pour manœuvre de vire à gauche a été retenue. Les panneaux de signalisation sont en commande et ils devraient être installés fin du mois prochain".

"Ce n’est pas la réponse que les Jodoignois et les riverains attendaient", a jugé, en guise de conclusion, André Antoine.