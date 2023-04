Jodoigne : de nouveaux espaces à la bibliothèque

"Le réseau des bibliothèques et ludothèque de Jodoigne – Incourt est un opérateur culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ce titre, des subventions sont versées annuellement. Une régularisation des subventions de fonctionnement et une indexation des subventions salariales sont à remarquer. Cela a permis une petite respiration bien nécessaire actuellement et la poursuite de la mise en place de projets d’animations", indique le bourgmestre, Jean-Luc Meurice.

Et puis, un clin d’œil appuyé à Jean-Paul Wahl, bourgmestre en 2008, qui a souhaité une bibliothèque pour la Ville de Jodoigne et a donné à l’époque les moyens adéquats pour le développement d’un projet ambitieux.

La rénovation a donc été l’occasion pour l’équipe de la bibliothèque de réinventer les espaces pour mieux correspondre aux pratiques actuelles des usagers. "Donc, on chamboule tout ! Un grand chamboulement qui a duré cinq semaines pour proposer une bibliothèque plus intuitive pour ses usagers et de nouveaux services pour l’ensemble des citoyens jodoignois et alentours. Des rayonnages aérés, des tables de valorisation présentant les dernières acquisitions et les coups de cœur, des tables de travail et de jeux ainsi qu’un classement plus moderne et intuitif."

Pour contribuer à la lutte contre la fracture numérique, un espace public numérique (EPN)comptant 9 ordinateurs portables actuellement est proposé aux citoyens. "En plus de la médiation individuelle proposée par l’équipe de la bibliothèque, différentes animations seront programmées en collaboration avec différents partenaires: le plan de cohésion sociale notamment en charge d’un programme d’actions à destination des seniors, l’AMO, le Crabe, le service jeunesse…"

Une demande de reconnaissance pour être labellisé "EPN de Wallonie" sera introduite prochainement.

Le dernier étage sera consacré aux loisirs: place aux 1 200 jeux de la ludothèque, aux 1 100 mangas de la mangathèque et aux 4 300 bandes dessinées de la BDthèque. Des tables de jeu et des fauteuils sont mis à disposition du public pour des moments de détente.

"En plus de l’espace public numérique, des tables de travail seront mises à disposition des nombreux étudiants qui viennent étudier seul ou en groupe. Le wifi est accessible gratuitement à tous les étages du bâtiment."