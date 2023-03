"Mais rester à ne rien faire, ce n’était pas mon truc. Mon fils pratique cette discipline et il m’a un peu poussé à me lancer. Il fallait trouver un espace capable d’accueillir cette discipline, mais dans mon village, il n’y a rien. Mon fils fréquente la salle X TREM fitness de Manu Demeester qui occupe l’ancien Brico, rue de Piétrain, à Jodoigne. Tout s’est rapidement mis en place et on a trouvé un terrain d’entente pour occuper une partie des locaux. J’ai commencé à aménager mon espace en novembre dernier."

Menuisier de formation, ça a aidé Roger Gerlage pour les préparatifs. "Je travaille avec beaucoup d’objets de récupération et aussi avec ce que j’ai pu obtenir à la donnerie. Le reste ? De l’ingéniosité comme le bar avec des palettes ou les tables avec des fûts."

Au sein de l’établissement, il y a six lignes pour lancer des haches. Il y a aussi un jeu du clou (enfoncer un clou avec le moins de coups possible) et une "fury-room".

Celle-ci permet de se défouler. "La personne reçoit une batte, une masse ou autre et peut casser tout ce qui se trouve dans la pièce de jeu… Il y a des meubles, de la vaisselle, et même des gsm ou des ordinateurs... On a un partenariat avec la donnerie de Namur qui nous apporte un camion par mois avec ce qu’ils ont en trop. Nous avons aussi de la vaisselle et des bouteilles grâce au restaurant La Ligne 147 à Autre-église et une collaboration avec Orange pour les PC et les gsm."

"Le plus compliqué pour ouvrir a été de trouver un assureur"

Avant d’ouvrir, il a fallu obtenir les autorisations. "Mais ce n’est pas aussi compliqué qu’on pourrait le croire. Pompiers, police, Commune, on a pu facilement avoir le feu vert. Le plus compliqué a été l’assurance. Nous avons sollicité 10 assureurs, seuls deux ont répondu et encore, il y en a un qui demandait une somme astronomique. Par contre, tout est très réglementé. Il y a une décharge qui a été préparée par un juriste, pas question de venir alcoolisé ou sous influence. Les protections sont complètes, pour la “fury-room” : salopette, gants, casque avec visière, lunettes, jambière, genouillère, chaussures de sécurité... Et puis, le protocole impose des règles strictes avec des zones bien définies. Et puis, pas question de venir avec son arme..."

À présent ouvert, l’objectif est de se faire connaître. "En semaine, on est ouvert sur réservation. Les vendredis et samedis, on est accessible de 18 h à minuit et le dimanche de 14 h à 22 h. On est fermé le lundi. Le prix ? 15 € de l’heure. On est sous la moyenne. Par exemple, à Bruxelles, c’est 24 €, à Namur 19 €. La “fury-room” est à 20 € pour une durée libre entre 0 et 20 minutes. On va aussi lancer un tarif étudiant pour toucher ce public. Il est possible de participer dès 16 ans, mais accompagné."

www.fur-axe.be.