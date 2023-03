Les enfants de l’école communale de Sainte-Marie-Geest ont récolté six sacs de déchets dont l"un rasoir dans le fossé du RAVeL"

Toute sa classe, d’ailleurs, est plutôt bien informée quant à la récolte et au tri des déchets. "Normal, dit Virginie Boreux, l’institutrice de Coline. Notre souci commence en classe, car les enfants ne peuvent sortir avec leurs déchets. Le tri s’opère à l’intérieur, après quoi les saletés tombent dans les grands bacs de couleur de la cour de récréation."

C’est Audrey Gilsoul, agent constatateur à la Ville de Jodoigne, qui a proposé de relayer l’appel lancé par l’ASBL Be Wapp afin qu’une école de la commune participe au Grand Nettoyage 2023. "Comme je ne suis en fonction que depuis six mois, explique-t-elle, je me suis dit que ce serait intéressant de me rendre dans l’école de Sainte-Marie-Geest que je ne connaissais pas. L’accueil des instits Virginie Boreux, Aglaé Jenet, Céline Wéry et Adrien Van Sante a été formidable. La preuve: tous sont là aujourd’hui, avec vingt-neuf enfants, de la première à la sixième primaire, pour participer à l’opération."

La chasse aux déchets a pris un peu plus d’une heure, après la distribution des chasubles fluos et les gants de protection aux enfants. Tous se sont rendus à pied sur le RAVeL voisin de l’école. Si Gabriel Deleux, 7 ans, a découvert dans l’herbe un câble blanc qui n’avait rien à y faire, Bruno Defreitas, 12 ans, a mis la main sur "toutes sortes de crasses, notamment des canettes, des balles de tennis ou des mégots". En plus, à sa grande satisfaction, son vocabulaire s’est enrichi ces derniers temps. "Maintenant, dit-il avec fierté, je sais ce que signifie les mots"biodégradable"et"écologique". Mais le plus important, c’est que nous devons sauver notre planète. Il y a vraiment trop de déchets sur la Terre."