Record battu pour Arc-en-Ciel à Jodoigne avec 3 861 kg de dons

Pour y parvenir, elle a pu compter sur un précieux soutien avec par exemple les 7 unités scoutes (Jodoigne, Perwez, Glimes, Malèves et Hannut) qui ont ramené 1 015 kg. "C’est la première année que les unités nous soutiennent autant."

Les 12 écoles (Jodoigne, Perwez, Archennes et Sart-Messire-Guillaume) ont ramené quant à elle presque 2 tonnes et demi (2 457 kg). "Malgré une diminution dans notre grosse école de Sart, nous avons encore pu compter sur les écoles. Il faut remarquer que l’école des Petits Fûtes de Perwez a battu à plates coutures son record en le triplant avec 689 kg."

Arc-en-ciel propose des sensibilisations dans les écoles et cette école en avait demandé une. Christine et Julie sont allées motiver les troupes en février.

Du côté des écoles communales de Jodoigne, ce sont 765 kg qui ont été récoltés. "Le Conseil communal des enfants d’Incourt avec ses deux fois quatre heures à l’entrée du Delhaize, nous a rapporté plus de 300 kg. Deux nouvelles initiatives se sont ajoutées cette année: la participation des employés de la Province du Brabant wallon dans ses bureaux de Wavre et la sensibilisation de Marc Bachmann des coureurs du running qui a eu lieu samedi soir entre Jodoigne et Beauvechain avec le club Runnin’Grez."

En tout, une quinzaine de bénévoles se sont relayés pour ramasser dans certains villages au matin (Saint-Rémy-Geest, Sainte-Marie-Geest, Saint-Jean-Geest et Cocrou), trier en huit catégories et confectionner trois colis pour trois associations (Hacienda, Clair Matin et Braives Jeunesse). "Nous avons distribué 2,2 tonnes. Notre surplus trouvera preneur dans les provinces du Hainaut afin de faire jouer la solidarité entre les régions. Le Hainaut et Liège récoltent souvent moins mais la demande des associations est grande. On doit donc les aider afin que tous soient servis."

Cette année en Brabant wallon 19 associations sont en demande pour un total nécessaire de 12 tonnes. 14 écoles participent à l’action avec six dépôts ouverts.

Au total, pour la Wallonie et Bruxelles, 203 associations ont demandé un colis pour un total de 106 tonnes.

"Samedi soir, nous avions déjà un peu plus de 50 tonnes au compteur. Il est encore possible d’aider cette semaine en apportant les vivres dans les magasins partenaires: Ciaco a Louvain-la-Neuve et les magasins Fox&Compagnie. On peut aussi remercie le Garage Berode pour le prêt d’une camionnette depuis de nombreuses années car cela nous est très précieux."