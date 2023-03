Jodoigne: des poètes pour magnifier le Jardin enchanté de Tone Aanderaa

L’idée est d’éditer un ouvrage d’art dans lequel la poésie voisinera avec les sculptures et autres créations de verre qui seront exposées dans son Jardin enchanté. "Ce n’est pas mon coup d’essai, puisqu’il y a quelques années, j’avais publié en norvégien, ma langue d’origine, un conte pour enfants intitulé “Plûme au Jardin enchanté” dans sa traduction française. J’en avais composé les textes et recréé sur papier mon Jardin enchanté. Finalement, avec une traduction en français de Luc Libon, l’ouvrage a connu une seconde vie. Mais cette fois, je resterai plus en retrait pour donner la parole aux autres artistes."

Les auteurs intéressés pourront travailler à partir des photos des œuvres qui seront exposées sur le site www.le-jardin-enchante.info. "Ils pourront m’envoyer leurs créations poétiques. Mon mari Ignace Clarysse et moi sélectionnerons une vingtaine de poèmes au total. L’idée est de les imprimer sur de petits panneaux plastifiés afin qu’ils puissent être lus à côté des sculptures exposées, et ce en trois langues: anglais, français et néerlandais."

Les poèmes seront publiés dans un beau livre tiré à 200 exemplaires, assure Tone Aanderaa: "Il reprendra les photos des sculptures et les poèmes ou la prose poétique, en précisant qui les a écrits, et ce au moyen d’une courte biographie. Chaque artiste recevra des exemplaires du livre et celui-ci sera mis en vente durant l’exposition. Nous estimons que plus de 5 000 personnes visiteront l’exposition en 2023 – dont environ la moitié de francophones. En outre, par la suite, nous publierons les poèmes sur notre site internet."

Les journées littéraires, organisées auparavant durant le Jardin enchanté, seront-elles de nouveau d’actualité en 2023 ? Tone Aanderaa l’ignore encore: "Nous avons invité en 2021 et 2022 les écrivaines Martine Bronzin et Patricia Fontaine à nous rejoindre et à exposer leurs créations littéraires. Nous souhaitons être encore plus actifs en 2023. Le poète bilingue Karel Sergen nous a proposé de créer un itinéraire de lectures de poèmes à haute voix à côté des sculptures. Nous réfléchissons en ce moment à la meilleure manière de mettre la poésie en évidence."

www.le-jardin-enchante.info