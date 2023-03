Arnaud Crèvecœur ou l’art de cultiver l’énergie: du chi kung à Jodoigne

Les maîtres mots: renforcement, respiration, assouplissement, ancrage, concentration, écoute, équilibre, gestion de l’espace, harmonie, (auto) massage.

"Ce travail se base sur le système de santé des méridiens, en médecine traditionnelle chinoise. La nature (humaine) s’articulant autour de quatre saisons, d’une intersaison, d’un cycle circadien journalier et annuel (au travers des 12 mois lunaires) ; c’est en fonction de l’évolution de chacun des éléments saisonniers, et mensuels, sans oublier ceux qui résonneront avec les variations de la météo, que nous répondrons aux besoins naturels du corps."

Pourquoi avoir choisi Jodoigne pour donner ces cours ? "Parce qu’on m’a parlé d’un chouette lieu axé sur le bien-être, avec une belle salle, accueillant déjà pas mal de pratiques similaires. C’est aussi ma région familiale. Et comme ma vie amoureuse et professionnelle m’amène souvent sur l’axe E411 Famenne – Bruxelles, je me suis dit, tout est parfait."

"Chacun pourra déjà ressentir des bienfaits, même en débutant"

Arnaud Crèvecœur a commencé le chi kung en 2010. Depuis, sa vie a évolué: "Chacun pourra déjà ressentir des bienfaits, même en débutant. Que ce soit au travers des séries de base des cinq éléments, ou au travers de séries plus physiques. Les bienfaits de certaines techniques prendront plus de temps parfois à se faire sentir. Cela dépendra de la réalité, de l’expérience, de l’aptitude physique de chacun."

Le chi kung n’est qu’une partie de son activité professionnelle. "Avant de relancer des cours, j’ai pas mal bourlingué, principalement en tant qu’artiste. Je suis comédien, animateur, chorégraphe de combats scéniques, auteur, metteur en scène. Je suis diplômé de l’IAD à Louvain-la-Neuve. Mon expérience artistique m’a véritablement aidé et elle m’aide toujours dans la pratique et dans le partage du chi kung. Pour pouvoir coacher les pratiquants par exemple, décomposer les mouvements, ou bien expliquer les choses."

Actuellement, Arnaud Crèvecœur a encore des projets artistiques sur le feu, en cours d’écriture. Les thématiques abordées sont véritablement sociales, mais toujours sous le couvert de l’humour, et de l’absurde. "Car je trouve qu’il est plus facile de s’interroger sur les dysfonctionnements, les contradictions, au travers d’un grand éclat de rire salvateur. Je fais du doublage de voix aussi."

Pour rejoindre l’activité, contacter Arnaud Crèvecœur au 0470 80 03 94. Participation: 50 € par mois (engagement trimestriel souhaité: 135 €). Possibilité de paiement de 15 € par date pour les personnes qui s’ajouteront en cours de route.