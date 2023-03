"Les poubelles à puce ? Le plus tôt, le mieux" pour Ecolo Jodoigne

La semaine dernière, le conseil communal de Jodoigne a voté pour la relance, par l’InBW, du marché public concernant la collecte en conteneurs à puce des déchets sur Jodoigne, Incourt, Hélécine et Orp-Jauche en raison d’une hausse inattendue des prix proposés par les premiers soumissionnaires à l’appel d’offres.

Seuls deux soumissionnaires avaient répondu à l’appel et par rapport au coût actuel, on parle d’une hausse de plus de 100% et de plus de 40% par rapport à l’estimation de l’inBW.

Face à cette augmentation, l’intercommunale a proposé une alternative aux quatre Communes: continuer la collecte de sacs blancs mais de façon plus espacée, soit un ramassage toutes les deux semaines, et une collecte des déchets organiques, avec des sacs plus solides, toutes les semaines.

Pour Écolo Jodoigne, ce n’est pas la solution. "Plus la Commune attend avant de mettre le système des poubelles à puce en place, plus elle sera pénalisée par les prix à la hausse du traitement des déchets. Et in fine, ce surcoût sera supporté par la collectivité, peu importent les efforts réalisés en matière de tri ou de réduction des déchets. Les poubelles à puce vont, par contre, permettre une meilleure maîtrise de prix tant à l’échelle du ménage que de la commune. C’est pourquoi nos élus ont recommandé de relancer le marché afin d’avoir de nouveaux prix."

"La poubelle à puce, c’est minimum 30% de déchets en moins"

Et Écolo d’avancer d’autres arguments en faveur de la poubelle à puce. "La poubelle à puce, c’est minimum 30% de déchets en moins grâce à une conscientisation réelle du citoyen afin de mieux trier et éviter les déchets, en attestent les résultats auprès des huit communes pilotes qui affichent désormais en moyenne 71 kg de déchets tout venant par an et par foyer là, où en 2022, Jodoigne tournait autour des 140,53 kg."

Il est question aussi d’une "meilleure maîtrise du prix à l’échelle du ménage et de la commune grâce à la mise en place du principe du “pollueur-payeur” : si l’on produit plus de déchets, on paye plus au lieu de faire supporter ce coût par la collectivité. A contrario, les ménages qui font des efforts se voient récompensés."

En outre, "on a déjà vu l’effet d’un plus grand tri avec le sac bleu: 40% des déchets qui allaient dans le sac blanc vont désormais dans le bleu. On s’attend à une diminution semblable en ce qui concerne les déchets organiques qui composent en général près de 50% d’un sac-poubelle. De plus ces déchets organiques ne seront plus incinérés mais transformés en énergie verte par un processus de biométhanisation."

Les Verts pointent aussi une meilleure qualité de vie des éboueurs et l’amélioration de la propreté dans les rues. "Bien entendu, il sera nécessaire d’accompagner le citoyen dans la transition. Par exemple, pour les déchets organiques en ville, Écolo conseille à la Commune de mettre en place des poubelles enterrées ainsi que des possibilités de compostage urbain. D’autres mesures de soutien devraient être analysées, notamment d’un point de vue financier, comme étaler le paiement, une réduction pour incontinence et pour les langes enfants."

Il est désormais attendu que les soumissionnaires remettent un prix pour une collecte des déchets "tout venant" via des poubelles à puce toutes les deux semaines, ainsi qu’une collecte de sacs plus solides pour les déchets organiques une fois par semaine.