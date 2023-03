Jodoigne : le hall sportif sera prêt pour janvier, et le chantier de la piscine sera lancé le mois prochain

Lancé en avril de l’an dernier, le chantier du nouveau hall sportif de Jodoigne sera bien terminé pour la fin de cette année, permettant les activités sportives dès janvier 2024. "Une petite prouesse, se réjouissent Valéry Kalut, président de la RCA, et Jean-Luc Meurice, bourgmestre. On est parti d’un site où rien n’existait et là, on est déjà à la fin du gros œuvre structurel (4 400 m2 au sol). La partie technique va débuter et les clubs prendront possession des salles dès janvier 2024. Dans un premier temps, ce seront les arts martiaux, la danse… Pour les clubs liés à des championnats, il est probable que certains restent dans les salles qu’ils occupent actuellement pour terminer leur championnat. Parmi les nouveautés, on peut déjà annoncer le retour d’un club de volley à Jodoigne."