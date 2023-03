Jodoigne : on n’adopte pas un chat ou un chien à la légère !

Les quelque 40 personnes présentes à la conférence proposée ce 9 mars au château Pastur par l’échevinat du bien-être animal de la Ville de Jodoigne, étaient avant tout des amis des animaux. Les conférenciers Nadège Léglise, commerçante ( Eliott et ses amis) et comportementaliste, et Sébastien De Jonge, directeur du refuge Sans Collier ASBL de Perwez, ont toutefois permis de se rendre compte à quel point les personnes désireuses d’adopter un animal de compagnie sont mal informées. Car il ne suffit pas d’aimer, il faut être renseigné sur les aléas d’une adoption.