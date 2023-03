Ce match au sommet a tenu ses promesses à défaut d’avoir sacré Walhain, lequel avait absolument besoin d’un succès ce dimanche après-midi. Il faut dire que Mélin a très vite mis le leader sous pression en marquant sur un coup franc repris de la tête par Salmon.

À partir de là, les visiteurs ont pris le contrôle des opérations et il a fallu un sauvetage sur la ligne et un arrêt de Draye pour les empêcher d’égaliser, ce qu’ils parvinrent à faire suite à une faute de Bernard sur Joiret et ce penalty transformé par Koninckx. Après un nouveau sauvetage de Draye devant Joiret et un dégagement in extremis de Bernard, le début de seconde période fut équilibré jusqu’à l’exclusion de Brieven.

Suite à une grosse occasion ratée par Meys, Mélin repassait devant contre toute attente et de nouveau sur un coup franc terminé de la tête par Salmon. Walhain mettait alors la pression et revenait finalement à quelques minutes de la fin grâce à Joiret. Koninckx devait encore éviter le 3-2 sur un coup franc tendu de Varvennes.

Pour la première fois en quatorze matches, Mélin n’a donc pas gagné.

"C’est un bon point car Walhain jouait vite vers l’avant et nous a vraiment mis en diffi culté sur ses phases offensives, analyse le coach local, Benoit Lamine. Mais je trouve qu’on a fait preuve d’une grosse solidarité, encore plus à dix contre onze, et on avait surtout à cœur de conserver notre brevet invincibilité."

Le titre, le 26, contre Beauvechain ?

Puisque le championnat fait relâche le week-end prochain, Walhain pourrait décrocher son titre contre Beauvechain le dimanche 26 mars.

"Les semaines passent et se ressemblent car on a cinq occasions de marquer en première mi-temps et on ne le fait qu’une fois sur un penalty léger, remarque le T1, Mathieu Michielsens. À la reprise, on a vite une occasion franche puis on encaisse à nouveau sur un coup franc éloigné repris de la tête. Là, on a encore pêché devant leur but et un petit lob nous permet quand même d’égaliser. Au final, on prend un point ici, tout le monde ne peut pas en dire autant, et ce n’est pas une mauvaise affaire dans les chiffres puisqu’il ne nous manque plus qu’un point. Je tiens aussi à féliciter le 12e homme de Mélin pour son ambiance et son rôle dans ce match."

Du côté des joueurs, "il y a quand même un petit goût amer de ne pas déjà être champion, avoue le gardien walhinois, Brieux Koninckx. Ce fut un match engagé dans les deux sens mais si Mélin s’est créé trois occa sions sur phases arrêtées et qu’il a marqué deux fois, nous avons pêché devant le but adverse alors qu’on aurait déjà pu mettre l’un ou l’autre but en plus avant la mi-temps. Il faudra donc faire le taf dans quinze jours pour être champion à la maison !"

Arbitre: M. Mortier

Cartes jaunes: Veronnez, Salmon, Meys, Misson

Carte rouge: 68' Brieven (2j.)

Buts: Salmon (1-0, 4'), Ba. Koninckx sur pen. (1-1, 25'), Salmon (2-1, 75'), Joiret (2-2, 84').

MELIN: Draye, Vanderstichelen, Quintin (55' M. Allard), Bernard, Q. Allard, Fareneau (81' Varvennes), Carlier (81' François), Salmon, Slootmakers (55' Suarez), Despeghel, Brieven.

WALHAIN: Br. Koninckx, Veronnez, Misson, Ducornait, Demey, Tahraoui, Royen, Palange (81' Duhem), Joiret, Ba. Koninckx (70' Frys), Meys.