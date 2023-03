Jodoigne : les écoliers en pyjama en signe de solidarité avec les enfants malades

Louis, de la classe de Madame Isabelle, livre les raisons: "On est tous en pyjama parce qu’il y a des enfants qui sont à l’hôpital et donc ils ne peuvent pas s’habiller comme nous le matin. Ils doivent rester toute la journée en pyjama… Nous, on va essayer de rester en bonne santé".

L’école communale de Piétrain participait ainsi pour la première fois à la Journée Pyjama ClassContact, un rendez-vous annuel qui permet aux écoliers de montrer leur solidarité avec les enfants malades. "Le pyjama symbolise l’obligation pour ces enfants de passer leur journée à la maison ou à l’hôpital, car ils ne peuvent se rendre à l’école à cause de leurs problèmes de santé", précise Madame Isabelle, dont le pyjama "léopard" a séduit les enfants !

"On s’est mis en pyjama pour vous"

L’an dernier, pas moins de 1 000 écoles et classes ont participé et 40 000 votes avaient été récoltés pour désigner les meilleures photos. Alors, dans les écoles communales, la chargée de communication fait le tour pour immortaliser en photo les petites têtes blondes dans les classes. Dans les écoles communales de Jodoigne, toutes les classes de maternel et de primaire participent.

Victor est inspiré par l’action: "Moi, en plus du pyjama, j’ai un peignoir ! À l’hôpital, il y en a qui en mettent… L’hôpital, ce n’est pas gai de devoir y aller. Mais si on peut venir plus souvent en pyjama à l’école, ce serait cool !"

Chacun y va de son petit message à adresser aux élèves hospitalisés: "On s’est mis en pyjama pour vous", "Courage, vous allez y arriver", "On pense beaucoup à vous", etc. Et puis, si on en croit les élèves, porter le pyjama, c’est une manière de diminuer les consommations énergétiques de l’école. "On a bien plus chaud quand on est en pyjama en classe !" Madame Isabelle confirme: "J’ai déjà ouvert la fenêtre à plusieurs reprises depuis ce matin…"