Jodoigne : un nouveau départ pour le Cercle historique

Et de rappeler l’incroyable travail mené voici deux ans par la trentaine de membres bénévoles du cercle lors du recensement du petit patrimoine.

"Nous disposons de plus de 1 200 photographies, mais seulement une centaine avait pu être exploitée dans la publication. Il y a là une mine d’informations visuelles et notre projet est de les publier en fascicules. De quelle manière ? C’est en discussion, mais nous retenons la proposition de Jean Morren, lequel souhaite que nous avancions village par village plutôt que de manière thématique."

Autre bonne nouvelle: le second tirage de Jodoigne hier et aujourd’hui, de Daniel Goffin, dont les 150 premiers exemplaires ont trouvé preneurs.

"J’ignore si cet ouvrage a déclenché d’autres questionnements, poursuit Mireille Étienne, mais toujours est-il que des demandes précises nous sont parvenues, que ce soit de la part d’étudiants ou d’historiens amateurs. Un exemple, qui nous fait plaisir tout en nous donnant du fil à retordre: Christiane De Coster et Pierre Michaux veulent rassembler des témoignages et des photos en couleurs des œuvres de l’artiste Michel Colin. Or, ce genre de documents est difficile à trouver. Il existe bien des photos en noir et blanc de ses tapis de sciures, mais cela ne donne qu’une idée partielle de ses réalisations."

Faire perdurer le souvenir de Michel Colin

Michel Colin n’a pas ans doute reçu l’estime qu’il méritait de son vivant. La Ville de Jodoigne lui a certes décerné en 2011 un mérite culturel à titre posthume, quelque cinq ans après son décès, car il s’était désolé de longues années durant du triste état de la chapelle Notre-Dame du Marché dont il était le gardien. Il serait ravi de voir dans quel état elle est aujourd’hui. Artiste et conteur, il était surtout connu pour réaliser des tapis de sciures colorées d’une trentaine de mètres carrés.

"Ce serait lui rendre hommage de reconstituer l’un de ses tapis de sciure, même si c’est à échelle réduite", dit la conteuse Christiane De Coster L’historien Bernard Van den Driessche enchaîne: "Ce ne serait pas superflu d’apposer une plaque commémorative à sa mémoire à l’entrée de la chapelle."

