Jodoigne : pas de rationalisation en vue pour l’athénée

"L’année dernière, nous avions évoqué au sein de cette commission la situation de ce château, propriété de la Société publique d’administration des bâtiments scolaires (SPABS), repris à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC), a indiqué André Antoine qui s’adressait au ministre Frédéric Daerden (PS), en charge des bâtiments scolaires. Reconnaissant l’intérêt patrimonial et historique du château, la ministre De Bue (MR, en charge du patrimoine) estime néanmoins que c’est à la FWB d’intervenir au vu des activités dispensées sur le site. Vous aviez pourtant déclaré: “Les services de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) réalisent les travaux d’entretien nécessaires à la préservation des lieux, mais ne prévoient à ce jour pas de rénovation profonde du bâtiment. Dès lors, aucun budget ni calendrier ne sont arrêtés”."

Récemment, la SPABS a évalué le bâtiment à 500 000 € et a laissé entendre que ce dernier pourrait être mis en vente prochainement. "La Ville de Jodoigne s’est, du reste, déjà manifestée. Rappelons également que la Cour des comptes a sèchement dénoncé le manque d’inventaire valorisé et actualisé des bâtiments scolaires notamment. Quel est votre objectif en la matière ? La Ville de Jodoigne a-t-elle déjà émis une proposition ? Ou, finalement, la FWB compte-t-elle maintenir une activité scolaire et entreprendre des travaux […] dans le cadre du plan de rénovation des bâtiments scolaires où 1 milliard est annoncé ? Le conseil d’administration ou la direction générale de WBE ont-ils introduit une demande de réhabilitation du site ? Dès lors que l’athénée dispose de trois sites, une rationalisation est tout à fait possible. Quel sort réservez-vous au château des Cailloux ?"

"La SPABS n’envisage pas de vendre"

Dans sa réponse, le ministre Daerden a indiqué qu’il n’envisageait ni rationalisation, ni vente, laissant entendre qu’une rénovation dépendra du dossier rentré: "À ma connaissance, la SPABS n’envisage pas de vendre, ni à court ni à moyen terme, ce qui serait assez logique car mis à part la conciergerie, le reste du site est occupé. WBE ne compte d’ailleurs pas désaffecter ce qui est sur le site. Une rationalisation n’est pas donc pas envisagée non plus vu la fréquentation actuelle. Une vente ne pourrait donc avoir lieu qu’en bonne intelligence avec WBE le cas échéant. Enfin, je n’ai pas eu de note d’intention concrète de la part de la ville de Jodoigne. Des projets de travaux pourraient y être développés dans le cadre d’un plan d’investissement exceptionnel, mais sans certitude à ce stade. À voir d’ailleurs si la candidature du site pour des travaux sera sollicitée et si elle entrera en ordre utile."

"Vous me laissez sur une incertitude"

"Vous laissez les responsables dans l’embarras, a commenté André Antoine. Je vous remercie d’imaginer vous-même qu’il faudra une rénovation profonde. OK, on ne vend pas. La Ville de Jodoigne, et je ne peux que la louer d’y penser, a en tête de préserver un site remarquable sans le laisser à un privé. Mais d’un autre côté, il y a des bâtiments qui ne sont plus adaptés. J’aurais aimé qu’en plus de vouloir maintenir l’activité scolaire, on prévoie la rénovation du site. Vous me laissez sur une incertitude […] même si l’activité scolaire ne semble pas menacée. Mais comme ministre des bâtiments scolaires. Vous devez penser à sécuriser et confortabiliser (sic) le site."