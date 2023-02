Jodoigne : la tournée "J’m ma commune" a fait étape à Mélin

"La demande est claire, les habitants des villages ne veulent pas qu’on les oublie", indique Sébastien Bastaits. Philippe Dalcq renchérit: "Chaque village a ses besoins et ses demandes spécifiques. L’invitation s’adressait à tout le monde mais majoritairement, nous avions un public de Mélinois". La thématique de la soirée avait trait à la vie dans un village. "Il y a des problématiques spécifiques qui ont été soulevées, avec l’aspect rural à préserver. Comment intégrer dès lors les futurs lotissements, ou les projets d’habitations, c’est la question. Il faut intégrer les spécificités de chaque village dans le guide communal d’urbanisme. Et pour cela, il faudra aller à la rencontre des habitants. Il est important d’avoir des concertations avec les habitants là-dessus."

Et de relancer l’idée de décentraliser les séances du conseil communal dans les villages. "Ce serait bien aussi de revenir à des séances vidéo du conseil…"

L’information, elle, pourrait être améliorée. "Le guide du commerce est très bien fait, mais il concerne principalement Jodoigne centre. Ce qu’on trouve dans les villages doit aussi être valorisé. À Mélin, il y a de nombreux gîtes, des petits marchés, des bars… Ce serait bien de faire quelque chose pour eux."

Les problèmes de mobilité ont aussi été évoqués: "Cela doit être mieux maîtrisé, c’est le constat. La rue principale est à améliorer. Les abords de l’école aussi avec ce dépose-minute qui devrait impérativement être déplacé. Aux heures de pointe, il est impossible de passer par là. La place de Mélin mérite aussi une réflexion".

Sébastien Bastaits et Philippe Dalcq se disent satisfaits de cette tournée "J’m ma commune". "La formule est appréciée, se réjouit Sébastien Bastaits. On peut parler de tout et de rien, et ensuite, il y a la thématique sur un sujet spécifique. Cela permet d’avoir une vue assez large de ce qui intéresse et préoccupe les habitants." Philippe Dalcq conclut: "C’est clair que les habitants sont souvent bien placés pour proposer des solutions concrètes en connaissance de cause".