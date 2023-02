Jodoigne : voici pourquoi le restaurant Le Petit Savoyard arrive à survivre

Si le succès est au rendez-vous, n’allez pas croire que le gérant roule sur l’or. "Bien sûr, je ne vais pas me plaindre. On est souvent complet, les retours sont excellents, et l’originalité séduit. Mais nos marges ont fondu, le personnel est difficile à trouver, les coûts explosent et l’État ne nous aide pas. Là, je n’ose pas imaginer la facture de régularisation de l’électricité… Si on garde la tête hors de l’eau, c’est parce qu’on travaille dur et parce qu’on travaille avec une petite équipe car le concept du Petit Savoyard ne demande pas beaucoup de personnel.

"Je suis le barman, le serveur, je fais la vaisselle..."

Par ailleurs, je suis aussi au four et au moulin, ce qui permet aussi de réduire les coûts: je suis le barman, le serveur, je fais la vaisselle et le nettoyage le lendemain matin… C’est très usant, mais la seule option possible. En cuisine, j’ai un ami de 20 ans qui, après son boulot, à 17 h, a le courage de venir m’aider. On est ouvert du mercredi au dimanche, mais c’est vraiment du vendredi au dimanche que l’on fait notre chiffre qui… doit compenser toute une semaine."

Jeremy est ravi aussi de donner la chance à Louis de gagner sa vie, lui qui réside au centre Fedasil "dans une mini chambre pour quatre personnes. Il est intérimaire, j’aimerais tant lui offrir un CDD pour le faire sortir de là…"

Il faut aussi composer avec le portefeuille du client. Sur les additions, les chiffres sont inférieurs de 25% par rapport à il y a un an… "Auparavant, on vendait une bouteille de vin, là les gens prennent le vin maison, ou juste un verre. Le dessert ? Souvent, ils viennent en groupe, et repassent chez l’un d’eux pour le prendre à domicile…"

"On repartira sur un concept estival"

Mais Jeremy veut y croire. "La formule actuelle, hivernale, s’arrêtera le 15 avril. Je prévois un mois de travaux, et on repartira sur un concept estival, avec un décor type Côte d’Azur, plage, transats…" Le menu changera aussi et le nom du resto pourrait s’allonger quelque peu, façon Le Petit Savoyard à la plage, par exemple.