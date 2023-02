Jodoigne : un premier Salon du bien-être animal, au parc communal, le 5 mars

Une fête qui durera toute la journée et, plus important encore, à laquelle Pascal Hance a voulu donner un caractère familial: "Souvent l’animal que l’on a chez soi est pleinement intégré à la famille. Il est, hélas, courant que l’on parle des animaux abandonnés, en période de vacances notamment, mais la grande majorité des gens adorent les animaux et sont aux petits soins pour eux. D’où l’idée de gâter les uns et les autres par de multiples activités: bénédiction des animaux par le père Alexandre à 14 h, défilé du plus beau chien à 15h ou encore séance de dédicaces avec Janry, le père du Petit Spirou, à 16 h. Nous aurons aussi un espace enfants dans le parc ainsi que de nombreux exposants".

Les organisateurs ont pu compter sur l’aide de la Ville. Ludivine Henrioulle, échevine en charge du bien-être animal: "Nous mettrons deux chapiteaux à disposition des organisateurs et prendrons à notre charge l’installation électrique des foodtrucks et autres stands. Si j’avais une certaine appréhension au départ quant aux déguisements des animaux pour le défilé du plus beau chien, j’ai été rassurée quand Pascal Hance m’a dit que l’événement serait balisé par des comportementalistes et des vétérinaires et que seuls de petits accessoires viendraient rendre les chiens plus mignons".

Salon du bien-être animal, le dimanche 5 mars, de 11 à 17 h, dans le parc de l’Europe, à Jodoigne. Pour tout renseignement complémentaire: Pascal Hance (0499 32 11 18).