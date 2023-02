Jodoigne : refonte à l’agence Bonnvivers Immobilière

Benoît Cappelle a pris les devants en louant depuis un mois un espace qui était occupé par le commerçant en chocolats et confiseries Arnaud Duroy. L’installation du mobilier est terminée et l’agence ouvrira ses portes ce lundi 27 février. Elle propose déjà 28 biens à vendre et 13 à louer sur Immoweb.

Installée à cent mètres de Cap’houses, l’agence Bonnivers Immobilière a dû changer son fusil d’épaule. C’est désormais Pauline Vanpaesschen qui est responsable de l’agence. Elle aussi connaît la musique, puisqu’elle est chez Bonnivers depuis sept ans et qu’elle y a gravi tous les échelons, étant stagiaire au départ. Elle est assistée à la direction par Caroline Hollebeeck, en poste depuis septembre dernier, qui vient du secteur du contrôle bancaire. "C’est professionnellement un vrai changement de vie, dit Pauline Vanpaesschen. La polyvalence du job me plaît beaucoup, comme la grande diversité et le nombre de contacts humains."

Pauline Vanpaesschen et Caroline Hollebeeck sont entourées de la nouvelle secrétaire Amandine Gosselin, du conseiller en immobilier Maxime Goossens et du panneauteur Pascal Gustin.

Pauline Vanpaesschen: "Le métier, ces deux dernières années, est devenu plus complexe. Les candidats acheteurs doivent déployer plus d’efforts pour acquérir un bien, principalement parce que les prêts bancaires sont plus compliqués, même si les prix dans l’immobilier ont eu tendance à stagner durant ces premiers mois de l’année, après des augmentations successives durant la période Covid. Cela ne nous empêche pas de vouloir renforcer notre équipe avec deux agents immobiliers agréés."

Bonnivers Immobilière, avenue des Combattants, 21, 1370 Jodoigne (010 81 43 03). Agence Cap’houses, rue du Bosquet, 29, 1370 Jodoigne (www.caphouses.be).