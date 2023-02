Les nuits resteront noires à Jodoigne, sauf peut-être le week-end

Ceci dit, plusieurs options sont à la réflexion. Notamment le fait que l’éclairage serait allumé les vendredis et week-end. Tout dépend en fait d’Ores qui doit travailler sur le réseau afin de rendre les communes autonomes/indépendantes les unes des autres.

Pourtant, moins d’un mois après le lancement de cette mesure, le bourgmestre Jean-Luc Meurice avait laissé entendre qu’il pourrait changer d’avis, notamment avec le sentiment d’insécurité relevé par plusieurs habitants, mais aussi la spécificité de la mesure qui, si elle n’avait pas vraiment d’impact dans les villages ruraux, en a bien plus dans les villes où l’activité nocturne est forcément plus présente.

On se souvient aussi que si la mesure avait été prise à l’unanimité des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies, pour réaliser des économies d’énergie et être favorable à l’environnement.

Pour Jodoigne, concrètement, les économies engendrées par la mesure ont été estimées dans le cadre de la première phase s’élèvent à 72 000 € pour les cinq mois. Reste à voir au final, le montant exact de l’économie, sachant en outre que la Ville de Jodoigne s’équipe depuis quelques années d’un éclairage LED pour son réseau public.

Jean-Luc Meurice avait dès lors décidé d’aller de l’avant, en demandant à ORES de faire des propositions en vue de réduire les consommations autant que possible sans pour autant devoir tout couper.

Mais pour l’accélération du passage au Led, il n’y a pas de miracle: le rythme des équipes ne peut être augmenté.

Une piste envisageait aussi de diminuer l’intensité là où c’est possible. "Le gros débat est de proposer la meilleure alternative entre les économies d’une part et la sécurité de l’autre", estime Jean-Luc Meurice.

Voilà donc une première décision qui est prise, sachant que pour la suite, des réflexions sont en cours.