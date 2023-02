45 000 € pour un cimetière américain enherbé à Jodoigne: les associations patriotiques apprécient

Les travaux concernant une centaine de stèles sont en cours. La société Le Jardin Levant est chargée des travaux dont le budget total de cette première phase est de 45 000 euros.

Plus de facilité d’entretien, plus de biodiversité, plus de mise en valeur du patrimoine grâce aux plantations devant les stèles, c’est l’objectif de la Ville.

"Ce qui nous importe, c’est que le lieu soit respecté et garde son sens initial"

Du côté de Joseph Paque, secrétaire la section jodoignoise de la Fédération nationale des combattants (FNC) et du Groupement des associations patriotiques (GAP), on apprécie la démarche. "Bien entendu, c’est toujours spécial quand il s’agit d’un changement. Voir les anciennes sépultures disparaître, cela fait un coup au cœur. Mais il faut aussi savoir vivre avec son temps, avec le progrès et les nouveautés. Il faut aussi reconnaître que certaines pierres ont mal vieilli et que des stèles n’étaient plus trop en bon état. Cela ne donnait donc pas une belle image de ce lieu de recueillement. Nous avons été consultés par la Ville avant qu’elle ne prenne sa décision. Elle nous semble acceptable. C’était devenu très compliqué pour les ouvriers du service technique de gérer les mauvaises herbes. Ici, on va avoir un nouveau style, comme les cimetières américains. Cela va donner une autre image mais ce qui nous importe, c’est que le lieu soit respecté et garde son sens initial."

Pour Joseph Paque, l’important est donc bien que le cimetière de Jodoigne garde toute sa signification auprès des personnes qui s’y rendent, et que l’image des défunts qui s’y trouvent soit respectable.

Reste à présent à voir le résultat final mais Joseph Paque est convaincu que "cela sera plus agréable que les pierres en mauvais état qu’on pouvait trouver dernièrement."